Incendio devasta laboratorio di cornici

(Di giovedì 18 luglio 2024) Massarosa (Lucca), 18 luglio 2024 –in via di Montramito: le fiamme hannoto undi(Art) molto conosciuto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio. Le fiamme sono divampate intorno alle 13 quando il negozio era stato chiuso da poco per la pausa pranzo. Non risultano feriti ma sono ingenti i danni alla struttura, anche perché la presenza di materiale infiammabile ha alimentato il fuoco.