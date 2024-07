Inca Cgil | In aumento neoplasie professionali troppi lavoratori esposti a fattori cancerogeni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Secondo le nostre banche dati, e anche secondo l'Inail, le malattieprincipalmente denunciate sono quelle osteoarticolari, sono anche le più facili anche da individuare e sono le cosiddette malattie tabellate in cui è più facile avere il riconoscimento e le troviamo in tutti i settori di lavoro, sono trasversali. In particolare le troviamo dove ci sono carichi di lavoro sulle braccia e movimenti ripetitivi. Ma stanno incrementando le denunce per le, cioè per i tumori. Perché? Perché purtroppo anche da questo punto di vista ci sono ancoraambienti di lavoro dove le lavoratrici e isono". A dirlo, intervistata da Adnkronos/Labitalia, Sara Palazzoli, componente del collegio di presidenza del Patronato