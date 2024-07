Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un riavvicinamento tra leader che si evince, in modo chiaro, mediante abbracci e sorrisi, pubblicati su X. In casa Pd, e non solo, non sono passati inosservati gli scatti della Partita del cuore tra Matteo Renzi ed Elly Schlein. Nuove prove di campo largo? L'assist arriva dal calcio.