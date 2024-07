Il caso Yara dimostra che in Italia la voglia di manette non è mai passata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ci voleva Netflix per dare una scossa al discorso pubblico sulla giustizia: “Io non so se Massimo Bossetti sia innocente oppure colpevole”, dice Gianluca Neri, ideatore e direttore Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti