I fidanzati napoletani Alessia e Lino a un bivio falò di confronto per un' altra coppia in vista Cosa succederà questa sera?

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’edizione 2024 di Temptation Island è a un punto cruciale. Staalle 21.35 su Canale 5 va in onda la puntata 4 del reality targato Fascino. Le sei coppie ancora in gioco devono riconsiderare le loro storie d’amore, e per alcune arriva il momento fatidico delfinale. Ad accompagnarle e consigliarle, sempre il conduttore Filippo Bisciglia.