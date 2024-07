I 165 anni de La Nazione | la storia tra le pagine del quotidiano Che guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firenze, 18 luglio 2024 – “La buona informazione la fanno i giornalisti e non i profili nascosti di Facebook. Dobbiamo tornare alle origini”. Sono le parole di Andrea Riffeser Monti, editore di Qn, La, Il Resto Del Carlino e Il Giorno all’evento che dà il via alle celebrazioni per i 165de La, fondata nel 1859. L’appuntamento, con tanti rappresentanti della politica e dell’imprenditoria, era al Forte Belvedere, sulla terrazza da cui si vede tutta Firenze. Riffeser Monti ha parlato sul palco nella serata condotta dalla direttrice di Qn, La, Il Resto del Carlino e Il Giorno Agnese Pini. “Sulla Rete - dice Riffeser Monti - non ci si può rivalere sul danno di un insulto da un profilo nascosto. Mi batto anche perché chi è sui social sia identificabile, con un documento. Che le persone siano insomma responsabili per ciò che scrivono come fanno i giornalisti”.