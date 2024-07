Guida al noleggio auto consigli per risparmiare e non solo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) –per partire in vacanza? Grazie a una serie di accorgimenti è possibile farlo in sicurezza e risparmiando. Dal ritiro alla riconsegna, passando naturalmente per l’utilizzo, l'Unione nazionale consumatori suggerisce una serie di, validi per tutte le stagione ma soprattutto in vista del periodo estivo quando il numero di persone