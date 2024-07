Gualtieri incontra sindaco Civitavecchia Piendibene dopo elezione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ieri in Campidoglio ildi Roma Capitale e di Città metropolitana Roberto(nella foto) hato ildi, Marco, neo eletto a seguito delle elezioni amministrative 2024, congratulandosi per il risultato elettorale e dando avvio a un proficuo percorso di collaborazione istituzionale, a beneficio dell’intero territorio metropolitano. Così in un comunicato la Città metropolitana di Roma Capitale. (Com/Red/Dire)