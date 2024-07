Grande Fratello ex volto di Temptation Island difende Greta Rossetti dopo l’accatto di Giselda Torresan

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Negli scorsi giorni le due ex protagoniste dell’ultima edizione delsono state al centro di un duro botta e risposta social., infatti, nel rispondere ad alcuni fan die Sergio D’Ottavi su X ha attaccato duramente l’ex tentatrice, usando parole forti e tirando in ballo anche il padre della ragazza: Almeno io vado a testa alta sempre, arrivo da una famiglia di buoni valori, mai una multa, mai pagato le tasse in ritardo di un giorno e mai stata chiusa dietro le sbarre. Mai fatto un muto, sempre lavorato onestamente. Ma il padre dov’è o dove è stato? Buona giornata. Le parole dihanno scatenato la dura reazione sia di, che di Sergio e della madre di lei, Marcella Bonifacio, la quale ha annunciato di aver denunciato l’ex gieffina per le affermazioni fatte sulla sua famiglia.