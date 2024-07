Google istruttoria Antitrust per pratiche commerciali scorrette

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato annuncia di avere avviato un procedimento istruttorio nei confronti die della sua capogruppo Alphabet in merito all’invio agli utenti della richiesta di consenso al “collegamento” dei servizi offerti. Questa richiesta – si legge in una nota – "sembrerebbe infatti non fornire informazioni rilevanti –