Giustizia | Gratteri ‘per tutelare la privacy si stroncano le indagini’

(Di giovedì 18 luglio 2024) Napoli, 18 lug. – (Adnkronos) – ?Gli emendamenti sono più stroncanti dei disegni di legge o dei decreti legge nelle indagini e nella ricerca della prova?. È duro il procuratore di Napoli, Nicola, intervenuto questa mattina nel corso delle audizioni informali in Commissionealla Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1074 Bagnai, recante “Modifiche all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato”.