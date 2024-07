Giro di vite sulla movida Niente alcolici in strada e all’una stop alla musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Porto Venere (La Spezia), 18 luglio 2024 – Aumentano i turisti a Porto Venere e i residenti si lamentano per il rumore nelle notti del weekend. Per questo il sindaco Francesca Sturlese, ha emesso ieri un’ordinanza per ‘gestire’ il flusso di persone e laserale, con una serie di disposizioni per assicurare la sicurezza, le esigenze di tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei cittadini.