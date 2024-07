Giaccherini su Morata | Per il Milan scelta PERFETTA ma io davanti farei giocare QUELL’ATTACCANTE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Emanueleha rilasciato un’intervista, parlando così die di Camarda del. Le sue dichiarazioni Intervistato da Tuttosport, Emanueleha parlato così di– «Per me è un giocatore fortissimo e indiscutibile, però non so se sia lacorretta per il. Lo spagnolo difficilmente ha raggiunto i 15 gol in carriera; ilcome