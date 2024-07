Fuoco amico su Gualtieri Verdi e Sinistra gli vogliono togliere poteri su inceneritore e porto di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 luglio 2024) I deputati di AlleanzaAngelo Bonelli, leader dei, e Filiberto Zaratti, hanno chiesto, con un emendamento all'articolo 3 del decreto Infrastrutture, di interrompere icommissariali dicon la chiusura dell'anno giubilare. Significa che talinon potranno essere esercitati per opere non ancora concluse per il Giubileo 2025.