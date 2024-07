Formia C’era la festa di San Gennaro lo spettacolo di Napolicanto all’area archeologica Caposele

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 18 luglio 2024)– Varietà comico-musicale “ladi San” della compagnia, in programma domenica 28 luglio (ore 21.15)di. Questovuole mettere in evidenza tutto il folklore e la tradizione che si trasmetteva e si vive tutt’ora nelle piazze, in occasione delle feste rionali e patronali, dove protagonisti sono L'articolo/ “ladi San”, lodiTemporeale Quotidiano.