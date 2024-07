Figc | Gravina convoca per lunedì una riunione con tutte le componenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il presidente della, Gabriele, hato perunaconlefederali a Roma. Lo apprende l’Ansa, che sottolinea come a fine mese sarà previsto anche un Consiglio federale per trovare un’intesa che, in virtù del decreto di legge sport con l’emendamento di Mulè, possa riequilibrare le rappresentanze delleall’interno del Consiglio della Federcalcio, il tutto ancor prima che lo stesso testo passi anche al Senato dopo l’ok alla Camera. Allaè stato invitato anche il ministro dello sport Andrea Abodi. Il numero uno di via Allegri, spiega l’Ansa, intende verificare subito se esistono le condizioni per un accordo “nel rispetto dello Statuto federale” entro il 4 settembre, che costituisce la data ultima per modificare il regolamento elettorale in vista delle elezioni del 4 novembre.