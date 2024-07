Federcasse in 740 Comuni le Bcc sono le uniche banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Le Bccl'unica presenza bancaria in 740di cui l'83,9% ha meno di 5 mila abitanti; il 13,8% tra i 5 mila e i 10 mila abitanti. E' quanto emerso all'assemblea didve il presidente Augusto dell'Erba ha letto la relazione del Consiglio Nazionale. In particolare allo scorso mese di marzo erano 220 le Bcc italiane, con 4.081 sportelli, situati in 2.511e in 102 Province Alla stessa data i soci delle BCC erano 1.450.251 (con una crescita del 3,1% annua). Oltre 172 mila i giovani soci e le giovani socie "under 30". L'organico delle Bcc è di oltre 29.000 dipendenti (+1,1% a fronte del -0,8% delle altre) di cui 12.171 donne (il 41,7% sul totale dei dipendenti Bcc). Negli incarichi di vertice il 26%donne.