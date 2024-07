Fdi | Foti ‘Italia isolata? Opposizione tifa contro ma resterà delusa e sola’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – L’Italiadopo il voto contrario di Fdi al bis di Ursula von der Leyen? “Mi pare che l’Italia sia il secondo paese manufatturiero in Europa, sia tra i paesi fondatori capisco che facciano il tifo perché il commissario italiano che deve essere designato abbia poco di delega, ma penso rimarranno talmente delusi che si accorgeranno che gli unici isolati dal mondo sono loro”. Così il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso, conversando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera dopo il disco verde di Strasburgo al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea senza l?appoggio di FdI. A chi gli domanda se le quotazioni di Fitto siano in caduta, “da che mondo è mondo – replica – i commissari li designano i governi nazionali, poi dovranno essere votati dal Parlamento europeo dopo un colloquio.