F1 Max Verstappen | Bella la lotta in pista ma preferirei tornare alle vittorie per distacco

(Di giovedì 18 luglio 2024) Maxsi presenta carico e determinato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring ci attende una gara di estrema importanza, non solo per il presente ma, soprattutto, in vista del prosieguo della stagione. Le ultime gare, infatti, hanno messo in mostra un equilibrio notevole in vetta alla graduatoria con il tre-volte campione del mondo che sta sempre più affilando gli artigli per avere la meglio di McLaren e Mercedes (reduci dal doppio successo tra Austria con George Russell e Silverstone con Lewis Hamilton). Questa battaglia, però, non sembra scalfire la fiducia del pilota olandese che, effettivamente, ha ancora dalla sua un margine amplissimo in classifica generale sugli inseguitori.