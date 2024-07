F1 Magnussen e Haas si separano a fine stagione | Vissuto momenti memorabili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Kevine il teamsi separeranno al termine del Mondiale 2024 di Formula 1. Il danese non proseguirà con gli americani alla scadenza del suo contratto, lasciando dopo sette stagioni (suddivise tra 2017-2020 e 2022-24) ma da pilota più longevo della scuderia. Sono 135 i Gran Premi disputati fino a questo momento. “Vorrei ringraziare Kevin per tutto ciò che ci ha dato come squadra, sia in pista che fuori. È stato davvero un pilastro della nostra formazione di piloti nel corso degli anni. Nessuno ha guidato più gare per noi e abbiamoinsieme alcuni– le parole di Ayao Komatsu, team principal– Spero che riusciremo a trovare un modo per continuare a lavorare insieme in qualche modo. Speriamo di poterlo definire nel prossimo futuro”.