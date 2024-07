Ex Centro per l’Impiego occupato abusivamente da una coppia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Gli operai della Provincia di Grosseto, durante uno dei sopralluoghi periodici in vista dei lavori programmati, hanno trovato all’interno dello stabile che ospitava l’exper, alla Cittadella dello Studente di Grosseto, temporaneamente chiuso e inutilizzato, unadi giovani italiani, un uomo e una donna, senza fissa dimora, che occupavanol’immobile già da qualche giorno. Laha abbandonato immediatamente l’edificio, prima ancora dell’arrivo sul posto delle forze dell’ordine. Per entrare aveva forzato le serrature, ma all’interno non sono stati rilevati danni alla struttura. "Ringrazio gli operai della Provincia e la Polizia provinciale per essere intervenuti prontamente – afferma il presidente Francesco Limatola – ripristinando l’ordine. I due abusivi hanno approfittato della chiusura temporanea dello stabile per occuparlo indisturbati.