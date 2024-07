Edizione Olimpica del Galaxy Z Flip6 | smartphone esclusivo per gli atleti di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di giovedì 18 luglio 2024) In occasione del lancio del, Samsung ha presentato oggi l’del suo nuovo telefono pieghevole. In qualità di partner olimpico e paralimpico mondiale, Samsung ha progettato e personalizzato in esclusiva questo dispositivo per quasi 17.000che gareggeranno ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di. Specifiche tecniche e design Le specifiche tecniche del