Eboli 24enne in gravi condizioni | è precipitato dalla finestra

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un giovane, ad, èal secondo piano della sua abitazione, in via Mario Vignola. Pronto intervento dai sanitari del Vo.pi che, come riportato da SalernoToday, hanno condotto il giovane inal pronto soccorso dell’ospedale di: è codice rosso. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire le dinamiche e le cause di quanto successo, non escludendo la pista di tentato suicidio. Segui ZON.IT su Google News.