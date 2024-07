È morto Hassani Shapi l’attore di Lezioni di cioccolato e Il clandestino | aveva 51 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Èdi “di”:51all’età di 51, attore keniano noto per aver preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive sia italiane che internazionali. A dare la notizia del decesso è statoEdoardo Leo attraverso un commovente post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Non so da dove cominciare – ha scritto– Ma è inutile fare giri di parole.è scomparso. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E ancora non riesco a realizzarlo. Mi imbarazza terribilmente scrivere questa cosa su un social. Chi mi segue sa quanto pudore e riservatezza io abbia per le mie cose private”.