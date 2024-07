È ancora necessario parlare di seconde generazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Huda, sui social ‘Riphuda’, è un giovane influencer di seconda generazione, cresciuta in Brianza da genitori marocchini, studentessa a Firenze. Usa i social per raccontare la sua vita e far vedere cosa vuol dire essere una ragazza di seconda generazione in Italia. Nel podcast ’Huda, nessuna e centomila’, scritto con Marta Blumi Tripodi, on air su tutte le piattaforme audio streaming, offre uno spaccato della Gen Z raccontato dal di dentro, tra stereotipi, preconcetti e ingiustizie. Un diario generazionale in formato podcast, che unisce tante storie. C’è Bilal, ad esempio, che non vuole più sentire la pressione del padre tradizionalista perché è un maschio. "Sembra incredibile, ma èdi", spiega Marta Blumi Tripodi, una delle ideatrici del nuovo podcast in casa Chora Media. a cura di Maurizio Costanzo