Dorafalù | un viaggio nella moda di prestigio

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 18 luglio 2024) Life&People.it Era il 2004 quando Luisa Bernascone ha avuto la fortunatissima intuizione di dare vita a, un atelier che negli anni è diventato vero e proprio punto di riferimento. Una storia ventennale che ha visto lo studio collaborare con i migliori brand sulla piazza, il non plus ultra del mondo dell’haute couture. Cooperazioni che hanno dato vita ad abiti indimenticabili di ogni tipologia, sia ready-to-wear che da passerella, ma sempre accomunati da una raffinatezza e da uno stile inconfondibili. Precisione e maestria d’altri tempi, questi sono gli ingredienti principali che caratterizzano un atelier che non è certo tra i più famosi per il pubblico generalista e poco avvezzo a questo mondo, ma che rappresenta da anni un caposaldo del settore che occupa.