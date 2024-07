Donna morta a Ischia | Il compagno ha scelto di non salvarla

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dalle indagini è emerso che l’uomo ha deliberatamente ignorato tutte le richieste d’aiuto della compagna, caduta in un dirupo a, lasciando che morisse da sola, in una lenta agonia. Nella nottata tra sabato e domenica scorsi si è recato nel luogo dove Marta Maria Ohryzko, ancora in vita, era caduta, fratturandosi una caviglia. Ma