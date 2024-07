Dl sanità | Boccia ‘una presa in giro per chi aspetta cure e analisi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Un decreto vuoto. Un provvedimento di propaganda nato prima delle Europee per la campagna elettorale che è un bluff, unainper i cittadini italiani che hanno bisogno di, esami e analisi in tempi brevi. Un provvedimento senza risorse che non risolve il problema delle liste d?attesa ma burocratizza il sistema creando organismi inutili. Un decreto criticato dalle regioni”. Così il presidente dei senatori del Pd Francescocommenta l?approvazione a Palazzo Madama del Dl liste d?attesa. “Siamo di fronte ad un governo che da due anni siede a Palazzo Chigi ma si comporta come se fosse arrivato ieri, incapace di governare ma capace solo di accusare le opposizioni. Questo era il primo decreto, su circa 70 di questo governo, che riguarda lapubblica e si è rivelato un fallimento.