D’Innocenzo contro le sale cinematografiche | “Poi dicono che il problema del cinema è il pubblico”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fabio D'Innocenzo è intervenuto sui social per lamentarsi dell'operazione di messa in onda della serie Dostoevskij, proiettata per intero aldall'11 al 17 luglio: "Ci sono stati tanti casi diche hanno proiettato come maratona prima il secondo atto e dopo il primo".