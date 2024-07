Dimenticata dal papà in auto sotto il sole | muore bimba di 1 anno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024) Venezia, 18 luglio 2024 – E’ morta dopo essere rimasta chiusa inilper tutta la mattina: la vittima e unadi un. La piccola è stataindal padre, un trevigiano che lavora a Marcon (Venezia), che si è reso conto di quanto accaduto solo durante la pausa pranzo. Aperta la macchina, i soccorsi sono stati chiamati immediatamente e l’ambulanza arrivata nel giro di pochissimi minuti per portare laall’ospedale all’Angelo di Mestre e provare numerosi e disperati tentativi di salvarle la vita. Il padre e la madre sono al momento assistiti dagli psicologi dell’Ulss 3 Serenissima che si sta occupando di loro. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.