Dengue 10 regole per difendersi in viaggio | i consigli degli esperti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) - Cresce la preoccupazione anche in Italia per la febbre. Sono 24 le nuove infezioni in 1 mese riportate nell'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità. Nel mirino, l'epidemia record in Sudamerica: oltre 3 milioni di casi dall'inizio di quest'anno, come riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità. Da inizio 2024, sono 283 i casi confermati disegnalati all'Iss, con un picco tra i mesi di febbraio e aprile, tutti associati a viaggi all'estero. La febbreè una malattia infettiva diffusa dalla zanzara Aedes. Le manifestazioni del virus includono: febbre alta, mal di testa con dolore attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, e in alcuni casi un esantema diffuso che compare dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre.