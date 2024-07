D' Antona Europa Donna | Inaccettabile 50% non aderisca screening seno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) - “Èche il 50% delle donne non risponda allomammografico: sono circa 6 milioni tra i 45 e 75 anni”, ma nel Sud le percentuali sono molto più basse. “I vantaggi dell'adesione aglisono chiari non solo per la, ma anche per il Servizio sanitario nazionale. Per laè evidente: si fa una rilevazione affidabile. Per il Ssn, è altrettanto ovvio: costa meno monitorare una persona sana rispetto ai trattamenti per una che trova un tumore avanzato”. Lo ha detto Rosanna D', presidente diItalia e nel board di Fondazione Aiom, Associazione italiana di oncologia medica, oggi, a Roma, alla presentazione della campagna nazionale ‘Tumori, scegli la prevenzione', realizzata promossa dalla fondazione Aiom con il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italy.