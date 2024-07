Dalla GenZ ai boomer ecco come le diverse generazioni affrontano il giardinaggio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'indagine "Gardens of Europe", commissionata da STIGA a YouGov, racconta la percezione e leabitudini generazionali nella cura del giardino Il report di Stiga, sviluppato in collaborazione con YouGov, ha preso in esame le attitudini e le pratiche didifasce d'età in sei paesi dell'Unione Europea, svelando dati intriganti e qualche