Daily Crown | il papà di Meghan senza la figlia nel suo 80esimo compleanno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Città del Messico, 18 lug. (Adnkronos) - Thomas Markle "festeggia" oggi il suola, con cui non parla ormai da sei anni. Nonostante abbia tentato molte volte di avvicinare i Sussex, il padre di, noto direttore cinematografico delle luci in pensione, non vede lané il genero Harry dal 2018, dopo che i due decisero di togliergli la parola per aver posato per le foto dei paparazzi prima delle loro nozze. Thomas Markle ha avuto inoltre due attacchi di cuore poco prima della cerimonia, cosa che gli ha impedito di accompagnare laall'altare. Da allora,e Harry non hanno più comunicato con Thomas e lui non ha mai avuto l'opportunità di incontrare i suoi nipoti, il principe Archie e la principessa Lilibet.