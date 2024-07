Corruzione | opposizioni in piazza Conte e Schlein offrono ‘alternativa’ a Toti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Genova, 18 lug. (Adnkronos) – L’opposizione diventa alternativa. A Genova, nel giorno in cui il governatore ligure Giovanniriceve la seconda misura cautelare che dopo l’accusa dilo vede ai domiciliari anche per finanziamento illecito, sono circa 2mila i cittadini che si danno appuntamento inDe Ferrari, a pochi passi dalla sede della Regione, per chiedere le dimissioni in una manifestazione voluta dal cosiddetto ‘campo largo’. Un sit-in che vede alternarsi sul palco i leader nazionali di Pd, M5S e Avs, Elly, Giuseppe, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme a comitati e associazioni, per chiedere di tornare subito al voto. ‘Liguria, diritto al futuro’ è lo slogan che campeggia sul palco mentre unarumorosa applaude più volte all’invito rivolto adi fare un passo indietro.