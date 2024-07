Conte | Oriali me lo presentò il presidente Tavecchio quando allenavo la Nazionale Parla poco ma capisce molto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Napoli,presenta il suo staff in piazza a Dimaro. Lombardo introduce la presentazione. Fa il suo ingresso Antonio, che saluta tutti. «È importante ringraziare voi che siete venuti a trascorrere questo ritiro a Dimaro con la squadra, grazie della passione che ci state trasmettendo».presenta il suo staff. Il primo a entrare è il vice Stellini, che è stato introdotto dacosì: «Il mio primo assistente, mio ex calciatore. Vado a Siena a fare l’allenatore, l’anno prima lui giocava nel Bari. Lo chiamo e gli chiedo come sta, lui era convinto che lo avessi chiamato per farlo giocare con me, ma io l’avevo chiamato per fargli iniziare una nuova carriera». Poi Abbruscato. «È una new entry, ha tanta passione. Gli auguriamo il meglio possibile» Poi Gianluca, collaboratore tecnico e fratello di Antonio.