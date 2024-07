Consob cartolarizzazioni più facili per le banche italiane

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)piùper le: gli istituti di credito potranno beneficiare di un'opzione prevista dal regolamento europeo di settore, grazie alla quale vengono superati gli ostacoli normativi che ad oggi hanno limitato l'operatività del sistema bancario domestico. Lo rende noto un comunicato della, nel quale si aggiunge che con questo passaggio gli istituti di credito "potranno liberarsi maggiori risorse per il finanziamento dell'economia reale". La novità riguarda un tipo di, quelle cosiddette sintetiche qualificate come 'Sts' (semplici, trasparenti e standardizzate), per le quali in base alla disciplina Ue (Regolamento 2017/2402) è determinante la correlazione fra il rating dellee quello dello Stato di appartenenza.