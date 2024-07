Commozione e dolore al funerale di Graziana e del piccolo Manuel | palloncini e supereroi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rimini, 18 luglio 2024 -bianchi fuori, sul sagrato del Duomo. E dentro, tra la folla che gremiva la chiesa, due amici del papà delvestiti da Spiderman e Batman, i duetanto amati dal bambino.stamattina per i funerali diHelga Todaro, 39 anni, e del figlioUgolini, di appena 5.Helga, la donna di 40 anni di origini siciliane che si è lanciata nel vuoto La donna si è tolta la vita il 5 luglio gettandosi dal tetto del condominio dei genitori, in via delle Piante alle Celle, portando con sé il figlioletto. Una tragedia che ha sconvolto Rimini. "In questi giorni c'è la rabbia, c'è il. Ma io, incontrando le due famiglie, ho sentito anche tanto amore. E questa storia d'amore deve andare avanti.