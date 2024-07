Colpani Fiorentina continua il PRESSING dei viola sul trequartista Ecco QUANTO COSTA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 luglio 2024)ildel Monza. La situazione tra concorrenza e prezzo sul mercato Come riportato da La Gazzetta dello Sport, laè sempre intenzionata a fare suo Andreache potrebbe a breve lasciare il Monza, tuttavia la strada si dimostra non in discesa. Oltre alla forte concorrenza della