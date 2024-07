CM com – Cabal alla Juventus è UFFICIALE | le cifre e i dettagli Tra i club più grandi al mondo|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) 2024-07-18 21:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: IL COMUNICATO “Juan Davidè ufficialmente bianconero. Terzino – e all’occorrenza anche difensore centrale – classe 2001, arrivadall’Hellas Verona e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 30 giugno 2029. Nato a Cali, terza città per numero di abitanti della Colombia,è arrivato in Italia nell’estate del 2022 per vivere la sua prima esperienza lontano dsua terra d’origine dove ha giocato 50 gare con l’Atletico Nacional, una delle squadre più importanti della Colombia. L’Hellas Verona, poi, è stata la sua prima tappa nel nostro Paese, per approcciarsi al calcio italiano.