Clizia Incorvaia a nozze con Paolo Ciavarro | due abiti da sposa e… un colpo di testa

(Di giovedì 18 luglio 2024)si sonoti il 13 luglio, sulla stessa spiaggia di Forte dei Marmi in cui si sono conosciuti i genitori dello sposo. E’ stata una cerimonia romantica, con un gazebo decorato da fiori celesti allestito in riva al mare per il sì al tramonto. Dopo il rito civile, balli sfrenati a bordo piscina fino a notte fonda per i circa 200 invitati della coppia. L’influencer ha incantato con i suoi due outfit: il primo abito daera lungo e delicato, il secondo corto e scintillante. “Less is more” aveva anticipato riguardo ad allestimento e vestiti: ha mantenuto la parola? Il matrimonio anticipatoalla prova dell’abitoavrebbero dovutorsi a ottobre in Campania ma a maggio hanno deciso di anticipare la data.