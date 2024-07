Clamorosa vincita al gioco in provincia di Latina | fortunatissimo incasserà un milione di euro…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lazio a segno con il MillionDay. Nell’estrazione delle ore 13 di giovedì 18 luglio, come riporta Agipronews, a Fondi, un fortunato giocatore si è aggiudicato undi euro grazie alla combinazione 11-18-20-22-27. In totale oggi ci sono state ben nove vincite milionarie in tutta Italia, massimo in una singola estrazione. L'articoloalindiundi euro proviene da Dayitalianews.