Cdp primo digital bond su blockchain sottoscritto da Intesa

(Di giovedì 18 luglio 2024) Cassa Depositi e Prestiti ha concluso oggi con successo la sua prima emissione di un '' su2 , con un'operazione interamente sottoscritta daSanpaolo in qualità di unico investitore istituzionale. Il titolo, del valore nominale pari a 25 milioni di euro, ha una durata di 4 mesi e una cedola fissa pagabile a scadenza del 3,633% calcolato su base annua. L'emissione, avvenuta tramite la tecnologia a registro distribuito o Dlt (distributed ledger technology), è la prima effettuata in Italia ai sensi del decreto legge "FinTech", che disciplina le emissioni e la circolazione di determinati strumenti finanziari in formae.