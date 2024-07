Captain America | Brave New World la Sabra di Shira Hass sarà israeliana nel film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024)New, ladinelLa decisione dei Marvel Studios di introdurre la supereroinainNewè stata accolta con un certo disappunto quando è stato annunciato il casting di, e la polemica si è riaccesa dopo l’uscita del primo trailer la scorsa settimana. Nei fumetti,, alias Ruth Bat-Seraph, è una mutante dotata di forza, velocità, agilità, riflessi, resistenza e capacità di resistenza sovrumane. È apparsa per la prima volta sulle pagine de L’incredibile Hulk nel 1980 come agente del Mossad (il servizio segreto israeliano). La Marvel ha presto rivelato che questa parte della sua originemodificata e il personaggioreimmaginato come una ex Vedova Nera – ma ora abbiamo la conferma che Ruthancoranel