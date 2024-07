Campana Fondazione IncontraDonna | Attivi su stili di vita come prevenzione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) - “Promuoviamo da sempre laoncologica primaria, secondaria e terziaria. Lo stile diimpatta direttamente sulla. Bisogna condurre uno stile disano sin dalla tenera età, in tutti i momenti della. Le evidenze scientifiche dimostrano che condurre unasana, quindi curare l'alimentazione, seguendo la dieta mediterranea, ere il fumo e il cibo spazzatura e svolgere regolarmentetà fisica, riduce il rischio di cancro di circa il 40%. Lo sport, ad esempio, potenzia il benessere psicofisico per chi ha incontrato la malattia, per chi è sottoposto a terapie, ma aiuta a prevenire le patologie oncologiche.associazione veicoliamo questo messaggio e crediamo tanto nellaprimaria.