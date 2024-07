Caldo sempre peggio oggi in Italia 14 città da bollino rosso e venerdì saranno 17

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'afa non molla la presa da Nord a Sud, previste temperature in ulteriore aumento Ilnon molla la presa sull'ma anzi vacon temperature e afa in crescita ulteriore nei prossimi giorni. Da Nord a sud ci si prepara a un altro weekend bollente secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate