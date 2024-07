Caldo in Toscana stop ai lavori in cave e cantieri nei giorni da bollino rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firenze, 18 luglio 2024 –al lavoro neiedili e nelleneidiin. Lo ha deciso la Regione con una ordinanza firmata dal presidente Eugenio Giani “a protezione della salute dei lavoratori” quando il rischio di infortuni o malori può diventare alto, per le condizioni climatiche, per gli addetti esposti al sole e con attività fisica intensa. Una mappa è pubblicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta. L'ordinanza prevede sanzioni per chi vìola le prescrizioni. In particolare, vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata dalle ore 12,30 alle ore 16, ogni giorno, fino al 31 agosto, così come era già stato fatto la scorsa settimana, con le stesse indicazioni e gli stessi orari per il lavoro agricolo nei campi e nelle serre.