Calciomercato Torino l’EX JUVE Hajdari vuole solo i granata | le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 luglio 2024), dopo Coco ipuntano anche a, difensore svizzero Under 21 del Lugano, con un passato allaDopo aver ufficializzato Saul Coco ilcontinua a muoversi sulper un secondo rinforzo in difesa. Come riportato da Tuttosport, il nome che piace è quello di Albiandel Lugano, nel