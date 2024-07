Calciomercato Milan ASSALTO al centrocampista Fofana | AUMENTATA l’offerta al Monaco Le cifre

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilha chiaro in testa l’obiettivo per il centrocampo ovverodel. I rossoneri hanno alzatoIlspinge per. Secondo Gianluca di Marzio, i rossoneri hanno alzato la cifra per il trasferimento del giocatore del. Ecco le parole del giornalista durantel’Originale. LE PAROLE – «Ilha aumentatoper