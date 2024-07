Calciomercato Lecce IDEA Praet per Corvino | può arrivare a PARAMETRO ZERO!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Le ultime sull’deldi riportare in Serie A Daniel, centrocampista svincolato dal Leicester Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Pantaleostarebbe studiando un grande colpo di mercato per rinforzare il suo. Si tratta di Daniel, centrocampista che in Serie A ha già vestito le maglie di